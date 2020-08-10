2020/08/10 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في جميع المحافظات، وبعملية مشتركة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى) تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بعد متابعتهم في محافظة ديالى وإلقاء القبض عليهم في منطقة الدورة ببغداد والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذي يقومون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة إرهابية تقوم بتوزيع “الكفالات” على عوائل داعش الإرهابي المركز الخبري الوطني.

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