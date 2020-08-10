2020/08/10 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- صدر عن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني كراس خاص بمواقيت الاهلة واحداث الشهور يضم التقويم الهجري للعام الجديد (1442هـ) والتوقعات الخاصة لوضعية الهلال في بداية الشهور القمرية، فضلا عن بيان اهم الحوادث الفلكية والتاريخية ومواقيت خسوف القمر وكسوف الشمس وتعيين القبلة.لتصفح الكراس او تحميله اضغط على الرابط التالي: […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني يصدر كراس مواقيت الأهلة واهم الحوادث الفلكية والتاريخية لعام 1442هـ المركز الخبري الوطني.

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