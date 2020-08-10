2020/08/10 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) …أعلنت الهيئة العامة للكمارك، تحويل (11) حاوية مواد غذائية ومنظفات مخالفة الى قسم المبيعات في كمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة) ان “الهيئة العامة للكمارك أعلنت عن قيام مركز كمرك ام قصر الجنوبي بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المركز بجرد (11) حاوية تحتوي على مواد غذائية متنوعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل (11) حاوية مواد غذائية ومنظفات مخالفة الى قسم المبيعات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل (11) حاوية مواد غذائية ومنظفات مخالفة الى قسم المبيعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).