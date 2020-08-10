2020/08/10 | 13:08 - المصدر: ناشئة الشارقة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في برامج منوّعة تقيمها عن بُعد لمدة شهر

ناشئة الشارقة ترتقي بمهارات منتسبيها في الفنون والتكنولوجيا والآداب وتؤهلهم لخوض المنافسات

تماشياً مع استراتيجيتها التنموية للارتقاء بمهارات منتسبيها في مختلف المجالات، تُطلق ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر أغسطس الجاري، مجموعة من البرامج الافتراضية المنوّعة التي تُقَدّم عن بعد ضمن مسارات العلوم والتكنولوجيا، والفنون، والرياضة، وريادة الأعمال، والآداب والغات.

تُنفذ البرامج والأنشطة عبر تقنيات الاتصال المرئي ومنصاته المختلفة، وبمشاركة منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية، وغير المننتسبين من الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وعلى الراغبين في الانضمام إلى البرامج والمشاركة فيها، سرعة التسجيل عبر الموفع الإلكتروني WWW.shjyouth.ae، فالعدد محدود.

ويتضمن مسار الآداب واللغات برنامجاً بعنوان "بودكاست الناشئة – أيام لها تاريخ"، الذي يهدف إلى تأهيل عدد من المنتسبين من محبي الاطلاع والبحث المنهجي لتوثيق عمل سمعي عبر الإلمام بمهارات استخدام برامج التدوين الصوتي، ويتناول البرنامج العديد من أبرز الأيام التاريخية محليًا وإقليميًا وعالميًا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوقائع المؤثرة في حياة البشر.

ويوفر مسار العلوم والتكنولوجيا للمنتسبين فرصة تعلم أساسيات الزراعة المنزلية، واحتياجات النباتات وطرق تكاثرها، في مجموعة من الورش المتخصصة، ضمن برنامج "لنزرع"، الذي يهدف إلى تنمية معارف الناشئة وإكسابهم المفاهيم البيئية التي تساعدهم في فهم العلاقات المتبادلة بين الإنسان وعناصر البيئة.

أما مسار الفنون فيشمل تدريب الناشئة والشباب على توظيف تكنولوجيا الحاسب الآلي في تعلم مهارات فنية مبتكرة لتطوير لعبة على الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى خبرة برمجية، وذلك من خلال برنامج "Buildbox"، كما يضم مسار الفنون ورشة متخصصة في الكتابة المسرحية ضمن برنامج الفنون المسرحية لناشئة الشارقة، والتي سيتعرف الناشئة من خلالها تقنيات تطوير الأفكار، والكتابة الإبداعية للنصوص مسرحية، وفي برنامج الفنون السينمائية سيتعلم المنتسبون مفهوم الكتابة البصرية، وشروط كتابة السيناريو السينمائي، ومهارات التخطيط لكتابة سيناريوهات قابلة للإنجاز.

فيما يقدم مسار ريادة الأعمال برنامجاً متخصصاً يُنظم بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وسجايا فتيات الشارقة، ويتعرف المنتسبون من خلاله إلى أساسيات البدء في بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسويق لها.

وضمن مسار الرياضة سيكون الناشئة على موعد مع التحدي في مسابقة "الرجل الحديدي – Iron Man" تحت شعار "لنتنافس"، التي يتسابقون من خلالها في أداء تمرينات اللياقة البدنية المختلفة، بهدف الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية وتعزيز صحة المنتسبين، وتحفيزهم على تحدي الذات.

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عن ناشئة الشارقة

تعتبر ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤسسة شبابية تركز على الإبداع والابتكار والاكتشاف المبكر لمواهب الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً والعمل على رعايتها بشكل مستمر، وتهيئة البيئة الجاذبة للشباب لممارسة الهوايات وتعلم المهارات عبر مراكزها الثمانية المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتزودهم بالخبرات التي تنمي حسهم الوطني وتساعدهم على القيام بأدوارهم للنهوض والارتقاء بالمجتمع الإماراتي.

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