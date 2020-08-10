نائب: التعديلات الدستورية تواجه عوائق سياسية 

2020/08/10 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا، الاثنين، عن وجود خلافات سياسية عميقة بشان التعديلات الدستورية ، مبين ان اللجنة متوقفة عن العمل بسبب تعطيل البرلمان.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ إن ” لجنة التعديلات الدستورية النيابية ناقشت اكثر من 100 تعديل دستوري لغاية الان وقد اجلت نحو 28 اخرى بسبب كورونا”.[…]

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