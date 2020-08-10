نيويورك تايمز: 32% من الامريكان عاجزين عن دفع فواتيرهم وعمليات طرد بالجملة من المنازل

2020/08/10 | 13:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن الكثير من الامريكان يفقدون منازلهم نتيجة عجزهم عن دفع بدلات الايجار بسبب عمليات الاغلاق الناتجة عن جائحة كورونا وازدياد حالات البطالة بشكل مرتفع ، فيما يقوم الحزب الجمهوري وادارته الحاكمة بانقاذ الشركات من الافلاس وترك الناس تتشرد دون مأوى .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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