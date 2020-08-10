2020/08/10 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو ببرلمان كردستان يكشف حقيقة صدور قرار بايقاف استقطاعات رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو ببرلمان كردستان يكشف حقيقة صدور قرار بايقاف استقطاعات رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).