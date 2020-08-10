2020/08/10 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يكشف حقيقة استقطاع جزء من رواتب المنتسبين وتحويله إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يكشف حقيقة استقطاع جزء من رواتب المنتسبين وتحويله إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).