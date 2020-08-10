2020/08/10 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بتسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "محافظة كربلاء، سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون وجود وفيات بين المصابين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كربلاء تسجل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كربلاء تسجل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).