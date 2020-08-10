العراق يتصدر قائمة الدول العربية بوفيات كورونا

2020/08/10 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتل العراق الترتيب الأول بعدد وفيات وإصابات كورونا على مستوى الدول العربية.وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 82 وفاة جديدة جراء الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5400 وفاة.كما أعلنت تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 150 ألفا، تعافى منهم 107 آلاف.وفي السعودية التي …

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