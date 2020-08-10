الحشد الشعبي يوضح حقيقة استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة

2020/08/10 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري اب وأيلول.وذكرت الهيئة في بيان تلقته “تقدم” ان “هيئة الحشد الشعبي تنفي الكتاب المتداول بشأن استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري آب وأيلول وتخصيصها كمساعدات للشعب اللبناني الشقيق بعد انفجار مرفأ بيروت”.

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