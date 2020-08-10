2020/08/10 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني، رسول ‌پناه، ان إدارة النادي متمسكة بخدمات اللاعب العراقي بشار رسن كونه احد أعمدة الفريق.وقال رسول پناه في تصريحات للصحافة الإيرانية، تباعتها وكالة/ المعلومة/ إن “بشار لاعب مهم ، ويحظى بسمعة كبيرة في الدوري الإيراني ، ولديه شعبية جارفة جاءت بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع بيرسبوليس طيلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرسبوليس يؤكد تمسكه بخدمات نجمه العراقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرسبوليس يؤكد تمسكه بخدمات نجمه العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).