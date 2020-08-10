2020/08/10 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن وجود تواصل لها مع شركات عالمية متقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الاربع المتقدمة في انتاج لقاء فيروس كورونا(البريطانية – الأميركية – الروسية – الصينية الإماراتية)”.شاهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتابع مع 4 شركات.. الصحة : العراق سيحجز أول لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتابع مع 4 شركات.. الصحة : العراق سيحجز أول لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).