2020/08/10 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان .. تأجيل محاكمة البشير بطلب من محامي الدفاع‎ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان .. تأجيل محاكمة البشير بطلب من محامي الدفاع‎) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان .. تأجيل محاكمة البشير بطلب من محامي الدفاع‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).