اعتقال مجموعة تقوم بتوزيع “الكفالات” على عوائل داعش في ديالى

2020/08/10 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات اعتقال مجموعة تقوم بتوزيع “الكفالات” على عوائل تنظيم داعش في محافظة ديالى.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إنه “من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في جميع المحافظات، وبعملية مشتركة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى)، تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين […]

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