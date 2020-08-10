تدهور الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/08/10 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أصيب اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، ناظم شاكر، بفيروس كورونا.وقال مصدر إن “الوضع الصحي للمدرب ناظم شاكر صعب جدا بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا”.وأضاف ان “المدرب يخضع للحجر الصحي الان في احد مستشفيات أربيل وعائلته تناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل ومساعدته في محنته”.يذكر ان شاكر سبق وان درب […]

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