الحل خلال 6 أشهر… بشرى لمرضى ألزهايمر

2020/08/10 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ساقت صحيفة بريطانية بشرى سارة لمرضى ألزهايمر، إذ أفادت بأن علاجا لهذا المرض الشائع بين كبار السن سيخرج للنور خلال 6 أشهر.ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن عقار “أدوكانوماب” المرتقب لعلاج ألزهايمر سيعمل على إبطاء المرض في غضون ستة أشهر قادمة، وذلك بعد أن أظهر فعالية في تحسين مهارات الذاكرة واللغة، عند مرضى […]

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