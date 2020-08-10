ارتفاع اسعار النفط مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي

2020/08/10 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفعت اسعار النفط مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض ، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الامريكي حد من المكاسب‮.‬ وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا […]

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