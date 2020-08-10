ديالى تعلن الشروع ببناء اول مستشفى للامراض الوبائية واطئ الكلفة

2020/08/10 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن الشروع ببناء اول مستشفى للامراض الوبائية واطى الكلفة سريع الانجاز شرق المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الكوادر الهندسية والفنية في دائرة صحة ديالى شرعت ببناء اول متشف للامراض الوبائية واطى الكلفة في قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) على مساحة تقدر ب1250 […]

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