بلاغة القرآن المزعومة - كامل النجار

2020/08/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار بقوة السيف وانعدام المنطق استطاع المسلمون الأوائل أن يخلقوا هالة حول القرآن والسنة ألغت وظائف العقل الفردي والجمعي وجعلت من المسلم أداة طيعة في يد رجال الدين يعجنونه ويوحون إليه ما يريدون منه أن يفعله.



وزرع المسلمون الأوائل الأميون في أطفالهم هذا الإذعان لرجل الدين وللنص الإسلامي.



واستمر هذا الإذعان والخنوع إلى يومنا هذا في المسلمين لدرجة أنهم وهبوا عقولهم للدين واحتفظوا منها بالجزء الأسفل من الدم ......





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