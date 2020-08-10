باحثون: السمنة قد تجعل لقاح “كوفيد 19” غير فعال على الإطلاق

2020/08/10 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر باحثون من أن السمنة قد تجعل أي لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” غير فعال على الإطلاق.من المعروف أن كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وضعوا ضمن الفئة عالية الخطورة للإصابة بالأعراض الخطيرة لفيروس كورونا المستجد، بجانب المصابين بالسمنة والنساء الحوامل.لكن الدراسة الحديثة المنشورة في موقع “تايمز نيوز […]

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