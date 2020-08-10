2020/08/10 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النفط اليوم الإثنين اعتماد البطاقة الإلكترونية (باج) للشركات الناقلة المتعاقدة معها لنقل المنتجات النفطية بين المحافظات، والتي ستقوم الوزارة بإصدارها قريباً.وقال مدير مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط عبد الهادي فيصل في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “مكتب التصاريح الأمنية سيقوم بإصدار البطاقة الالكترونية للشركات الناقلة تتضمن الصور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعتمد الـ “باج” لنقل المنتجات: سيقضي على الروتين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعتمد الـ “باج” لنقل المنتجات: سيقضي على الروتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).