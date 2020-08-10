وزيرة الهجرة تبحث مع السفير التركي ملف النازحين العراقيين في تركيا

2020/08/10 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع سفير تركيا في بغداد فاتح يلدز ملف النازحين العراقيين في تركيا .وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان الوزير ” أكدت خلال استقبالها السفير التركي في مكتبها ببغداد على ان ” الوزارة تعمل على اعادة المهاجرين والنازحين الى مناطق سكناهم بصورة طوعية ، سواء […]

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