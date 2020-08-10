الحشد الشعبي ينفي استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري اب وأيلول

2020/08/10 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نفت هيئة الحشد الشعبي، استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري اب وأيلول.وذكرت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين , ان “هيئة الحشد الشعبي تنفي الكتاب المتداول بشأن استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري آب وأيلول وتخصيصها كمساعدات للشعب اللبناني الشقيق بعد انفجار مرفأ بيروت”.

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