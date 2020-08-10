مسؤول محلي: تخصيص 3 مليارات دينار لتحسين الواقع الخدمي لمناطق شرقي الرمادي

2020/08/10 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام مدير ناحية الحبانية بمحافظة الانبار اكرم الدليمي ،الاثنين، عن تخصيص اكثر من 3 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية خصصت اكثر من 3 مليار دينار لتحسين شبكتي الطرق والكهرباء ضمن خطة دعم جهود الاعمار […]

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