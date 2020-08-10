لجنة تحقيق نيابية: ثلاثة منافذ حدودية مع سوريا خارج سيطرة الدولة

2020/08/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف المنافذ الحدودية ناجي السعيدي عن وجود ثلاثة منافذ مع سوريا خارج سيطرة الدولة.

وفي تفاصيل الخبر..



أكد السعيدي أن التحقيقات مع الأجهزة الأمنية أوضحت سيطرة جهات سياسية وأخرى مسلحة على ثلاثة منافذ مع سوريا وظيفتها الأساس التهريب.

السعيدي أشار أيضا أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذه التفاصيل، مبينا أن الملف كاملا سوف يعرض أمام الرأي العام بعد اكتماله مع بداية استئناف الدوام الرسمي لمجلس النواب.

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