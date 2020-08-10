2020/08/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السفارة الاميركية في بغداد، عن حجم المساعدات المقدمة للعراق والتي تخص مساعدة اللاجئين.

وفي تفاصيل البيان الذي اصدرته السفارة، ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رحبت بالمساهمة الجديدة البالغة أكثر من واحد واربعين مليون دولار والمقدمة من الولايات المتحدة والتي تهدف إلى دعم خطط الاستجابة الخاصة بالنازحين فضلاً عن خطة الاستجابة لجائحة كورونا.

وأكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ستيف فاجن، أن الولايات المتحدة ملتزمة للغاية في رعاية النازحين العراقيين وكذلك في دعم عمل المفوضية نحو العودة المستدامة والطوعية والآمنة، والاندماج المحلي، وغيرها من الحلول..



مبينا ان الولايات المتحدة مخلصة في العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وحكومة إقليم كردستان لضمان ازدهار جميع مكونات المجتمع العراقي في وطنهم وكذلك في تقديم المساعدة التي يحتاج اليها السوريين وغيرهم من اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية تعلن مساعدات جديدة للعراق تهدف لدعم النازحين ومواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية تعلن مساعدات جديدة للعراق تهدف لدعم النازحين ومواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).