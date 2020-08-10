2020/08/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، خفض أجور علاج المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الاقليم.

وأعلنت الوزارة في بيان، أنها قررت تحديد وتوحيد أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات القطاع الخاص، والتي تشمل فحص ومعالجة مرضى كورونا في المستشفيات الاهلية بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمئة من مجموع المصاريف، مع مراعاة المخاطر التي يتعرض لها العاملون في تلك المستشفيات،مطالبة نقابة الأطباء بتحديد تسعيرة خاصة بهذا الشأن، فيما دعت الوزارة المواطنين الى الإبلاغ عن اية مخالفات تتعلق بالتسعير الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة إقليم كردستان تخفض أجور علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة إقليم كردستان تخفض أجور علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).