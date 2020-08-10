العراق يحتل الترتيب الأول بعدد وفيات وإصابات كورونا عربيا

2020/08/10 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … أحتل العراق الترتيب الأول بعدد وفيات وإصابات كورونا على مستوى الدول العربية.وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 82 وفاة جديدة جراء الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5400 وفاة.كما أعلنت تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 150 ألفا، تعافى منهم 107 آلاف.وفي […]

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