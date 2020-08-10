صعدت بسبب الفيضان.. فرق الإنقاذ تحاول إنزال أبقار عالقة فوق المنازل! (صور)

2020/08/10 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة واجهت فرق الإنقاذ مشكلة بعد أن علقت عشرات الأبقار على أسطح المنازل في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات.طفت رؤوس الماشية إلى الأعلى مع تصاعد مياه الفيضانات في مدينة زراعية جنوب البلاد ما خلق تحديات كبيرة لفرق الإنقاذ، حتى وصلت إلى بر الأمان على أسطح المنازل.حاولت فرق الإنقاذ رفع الأبقار العالقة في […]

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