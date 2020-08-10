بيرسبوليس الإيراني متمسكون بخدمات اللاعب العراقي بشار رسن

2020/08/10 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … أكد رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني، رسول ‌پناه، ان إدارة النادي متمسكة بخدمات اللاعب العراقي بشار رسن كونه احد أعمدة الفريق.وقال رسول پناه في تصريحات للصحافة الإيرانية، تباعتها المستقلة, إن “بشار لاعب مهم ، ويحظى بسمعة كبيرة في الدوري الإيراني ، ولديه شعبية جارفة جاءت بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع بيرسبوليس طيلة […]

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