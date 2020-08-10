2020/08/10 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أظهرت بيانات رسمية، استيراد الامارات والعراق سلعاً من ايران بقيمة اجمالية 3.18 مليار دولار في 4 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2020، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة.وأوضحت إحصائيات لمصلحة الجمارك الايرانية نشرت اليوم الاثنين، أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ 2.474 مليار دولار تلاها كل من العراق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تتقدم على العراق في استيراد السلع من ايران والامارات ثالثاً المركز الخبري الوطني.

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