الموافقة على انشاء 24 مشروع خدمي جديد في الفلوجة ضمن خطة تحديث المدن

2020/08/10 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن عضو الهيئة الاستشارية لإسناد ودعم حكومة قضاء الفلوجة المحلية سلام عجمي الحلبوسي ، الاثنين، عن موافقة الحكومة المحلية انشاء 24 مشروع خدمي جديد ضمن خطة تحديث المدن نتيجة الزيادة السكانية .وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة مختصة من حكومة الانبار المحلية اجتمعت في مبنى قائممقامية قضاء الفلوجة بحضور عدد من […]

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