الصحة العالمية توضح بشأن قدرة كورونا على التحول إلى فيروس موسمي

2020/08/10 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين (10 آب 20202)، توضيحاً حول قدرة كورونا على التحول إلى فيروس موسم، فيما أشارت إلى أن رفع الضغط الآن سيتسبب بعودته.

ونقلت محطة العربية عن المنظمة قولها، إنه "لا مؤشرات حتى الآن بشأن قدرة تحول كورونا على التحول إلى فيروس موسمي".

واضافت المنظمة أن "رفع الضغط الآن على الفيروس سيتسبب بعودته".

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