البصرة.. إصابات بالسرطان بسبب مخلفات استخراج النفط وحقوق الإنسان توجه نداءً للتدخل

2020/08/10 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، الاثنين (10 آب 2020)، تسجيل عدد كبير من الإصابات بالسرطان نتيجة الغاز المنبعث من عملية استخراج النفط وتكريره.

وقال مدير المكتب، مهدي التميمي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقوق الإنسان قادت ملف مكافحة التلوث البيئي في المحافظة منذ 2003، وأعدت الكثير من التقارير بهذا الشأن ودونت الكثير من حالات التلوث ومن بينها الحالات الناجمة من الغاز المنبعث من استخراج وتكرير النفط".

وأضاف، أنه "تم تسجيل 800 حالة إصابة بمرض السرطان شهرياً في عامي 2018 وعام 2019 وهذه الارقام كبيرة ومخيفة".

وأشار التميمي إلى أن "مكتب حقوق الانسان ولمرات عديدة بعث تقارير دقيقة للحكومات المتعاقبة لمتابعة هذا الموضوع لكن في الحقيقة لا توجد استجابة تذكر من اي جهة وهذا يؤشر خطراً كبيراً".

وأوضح، أن "مكتب حقوق الانسان وجه دعوة للحكومات المحلية والمركزية للانتباه الى هذا الخطر الكبير الذي يلحق الضرر الكبير في حياة المواطنين وطالب هذه الحكومات بالاستجابة والاطلاع على هذه التقارير التي يعدها المكتب".

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