2020/08/10 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الإثنين، إن أي لقاح أوعلاج تتوصل إليه الولايات المتحدة ضد وباء كورونا، سيصبح متاحاً أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.وهناك أكثر من 200 لقاح محتمل ضد الفيروس قيد التطوير في العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحاً في مرحلة التجارب السريرية على البشر.وتعهد الرئيس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: سنتيح أي لقاح ضد كورونا نتوصل إليه لبقية العالم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: سنتيح أي لقاح ضد كورونا نتوصل إليه لبقية العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: سنتيح أي لقاح ضد كورونا نتوصل إليه لبقية العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).