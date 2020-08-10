 النزاهة: افصاح ثلاثة وزراء ومدير مكتب الكاظمي عن ذممهم المالية لعام 2020

2020/08/10 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إفصاح وزظراء التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والتربية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى تلقِّيها استمارات كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي (نبيل كاظم عبد الصاحب) ووزير الكهرباء (ماجد مهدي حنتوش)، ووزير التربية (علي حميد …

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