الزنبقة السوداء للكاتب الكسندر دوماس - عبله عبدالرحمن

2020/08/10 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبله_عبدالرحمن "حق السعادة هو: لمن قاسى الكثير" عبارة ختمت بها رواية الزنبقة السوداء للكاتب الفرنسي الكسندر دوماس.



الكاتب يستدرك معنى السعادة حين يؤكد ان سعادة ابطال روايته اكبر من سعادة اميرهم الذي كان همه تحقيق عظمة هولندا فيما الافراد يرون عظمتها بجمال ازهارها.



حس العمل بالمسؤولية وثقلها بتحقيق امان الافراد كان الشعار الذي يعبر به الساسة لقلوب المواطنين.



اما الان ونحن نعيش كابوس الدمار الذي حصل ببيروت وبعد ذل ......





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