2020/08/10 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى ما بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا في 2025 من 45 مليارا في 2020‮.‬

وأضاف عطار في تصريحات متلفزة أن "تصدير الغاز ما بين 2025 و2030 سينخفض (إلى نطاق) من 26 إلى 30 مليار متر مكعب على الأكثر‮".‬

يرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار‮.‬

بلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب‮.‬

وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب في 2018‮‬.

تستمد الجزائر 95 بالمئة من إيراداتها الخارجية من مبيعات النفط والغاز‮.‬

وأضاف عطار أن من المقرر طرح عطاء عالمي لأعمال التنقيب أوائل 2021، آملا في استقطاب مستثمرين أجانب‮.‬

أقرت الجزائر قانونا للطاقة في نهاية 2019، لكن المستثمرين مازالوا ينتظرون نشر اللوائح التنفيذية للبت في العمل بالجزائر‮.‬

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاضات حادة في صادرات الغاز الجزائرية بحلول 2025) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاضات حادة في صادرات الغاز الجزائرية بحلول 2025) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).