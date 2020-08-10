وزير التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/10 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، أن امتحانات السادس الإعدادي ستجرى في شهر أيلول ولا تغيير في موعدها.

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