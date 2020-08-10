نائب : ليس مقبولًا السكوت على ادارة المنافذ بكردستان وبعضها غير رسمي +فيديو

2020/08/10 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالب النائب عن في البرلمان العراقي عن النهج الوطني حسين العقابي الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الاجراءات الاصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات واقليم كردستان ، مبينا انه ليس مقبولًا ولا منصفا ان يتم السكوت على ادارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية […]

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