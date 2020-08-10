2020/08/10 | 15:01 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتداد الضغوط على الحكومة اللبنانية مع تزايد الاستقالات ومشاعر الغضب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتداد الضغوط على الحكومة اللبنانية مع تزايد الاستقالات ومشاعر الغضب) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتداد الضغوط على الحكومة اللبنانية مع تزايد الاستقالات ومشاعر الغضب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).