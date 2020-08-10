ألغموض في ألقرآن -2 - كامل علي

2020/08/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي معنى الحروف المقطعة في أوائل ألسور عند أهل البيت :وردت الكثير من روايات عن أهل البيت ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار تحت عنوان (باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن) وغيره، فسروا فيها معنى الحروف المقطعة، ومنها:- إنَّ (الم) حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن، الذي يؤلفه النبي والإمام، فإذا دعا به أجيب.- تفسير الإمام الصادق لها وإنَّ كل واحد منها لها معا ......





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