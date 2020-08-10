تقيّة سياسية، و اجتماعية - نادية خلوف

2020/08/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف "التَّقِيَّة مشتّقة من الفعل العربي يتقي أي يخشى كما يقول المثل العربي على سبيل المثال (اتق شر من أحسنت إليه) والتقية كمصطلح ديني هي إخفاء معتقد ما خشية الضرر المادي أو المعنوي.



وأهل السنة والجماعة والاثنا عشرية متفقين على مسألة التقية ولكن الخلاف في معناها واستخدامها.التقية في الإسلام وأيضا في اليهودية بصفة عامة مجازة على العكس من المسيحية التي لا تبيح تصرفات مثل التقية مطلقا.وارت ......





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