الصحة عن لقاح كورونا: نتواصل مع 4 شركات

2020/08/10 | 15:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت وزارة الصحة، استمرار التواصل مع الشركات الأربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

قال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الأربع المتقدمة في إنتاج لقاء فيروس كورونا (البريطانية – الأمريكية – الروسية – الصينية الإماراتية)، مؤكدًا أن "هناك لقاءً جرى مع سفير روسيا الاتحاديّة لدى العراق ماكسيم ماكسيموف حول اللقاح".

أشار إلى "وجود تواصل لمعرفة متى سيصل اللقاح وتسجيله"، لافتًا إلى أنه "في حال ثبت أن اللقاح نتائجه جيدة سيتم توفيره في المستشفيات".

وأضاف أن "العراق سيحجز في أول لقاحات تظهر لكورونا بعد التأكد من مأمونيته وكفاءته وأسعاره سواء مع الجانب الروسي أو أي دولة آخر"، لافتًا إلى أن "لجان الوزارة الفنية تتابع اللقاح بكل تفاصيله".

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