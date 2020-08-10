2020/08/10 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الإعدادي المنتظمين بفروعه كافة والتي تبدأ في الأول من شهر أيلول المقبل.

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