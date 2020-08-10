تطبيعية القدم تعفي حسين من مهام عمله في لجنة المسابقات

2020/08/10 | 15:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات.

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