2020/08/10 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “تقدم” جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية العربية والكردية والتركمانية للدور الاول (بفروعه كافة)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية (بفروعه كافة) وكالة تقدم الاخبارية.

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