أربعة وزراء بالحكومة يفصحون عن ذممهم المالية للعام 2020 بعد الكاظمي

2020/08/10 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت هيئة النزاهة عن إفصاح وزراء الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والتربية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إنها تلقت استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير الداخلية عثمان علي فرهود.وأوضحت إنها تلقت أيضاً استمارات […]

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