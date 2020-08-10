قاسم الفريح يرسمُ لوحاته بالشاي والقهوة وحبات العنب

2020/08/10 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرسمُ الشاب قاسم الفريح (22 عاماً) شخصياته المشهورة متخذاً من أكياس النايلون وصبغة الشاي والقهوة مواد أساسيَّة لتجسيدها، فتميز بذلك عن غيره من الفنانين.

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